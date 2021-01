Toujours pas de remords chez l'un des pardonnés de Donald Trump

WASHINGTON - Evan Liberty lisait dans sa cellule lorsqu’un superviseur de la prison est venu lui apprendre la nouvelle qu’il désirait entendre.

«Il m’a demandé si j’étais prêt, se souvient-il. J’ai demandé à mon tour de quoi il s’agissait. Il m’a alors dit que j’avais obtenu un pardon présidentiel et que je pouvais préparer mes affaires.»

M. Liberty est l’un des quatre anciens contractuels de Blackwater qui ont obtenu un pardon de Donald Trump. Ils avaient été condamnés à la suite d’une fusillade au cours de laquelle plus d’une dizaine de civils irakiens avaient été tués en 2007. Cette décision a soulevé une tempête d’indignation aux États-Unis et au Moyen-Orient.

Traditionnellement, les pardons présidentiels sont réservés pour des crimes non violents. Le processus dirigé par le ministère de la Justice valorise la reconnaissance des responsabilités et l’expression de remords par ceux qui ont été condamnés pour des crimes.

Aucun des quatre hommes de Blackwater ne correspondait à ces critères. Ils ont été condamnés pour le meurtre de femmes et d’enfants irakiens non armés et ont longtemps proclamé leur innocence. Evan Liberty, Paul Slough et Dustin Heard, ont été reconnus coupables d’homicide involontaire. Le quatrième, Nicholas Slatten, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré.

Dans une entrevue accordée à l’Associated Press, sa première depuis sa sortie de prison, Evan Liberty exprime peu de remords. Il juge que les actes qu’il a commis sont défendables étant donné le contexte.

«J’ai l’impression d’avoir agi correctement, commente-t-il. Je regrette toute perte innocente de la vie, mais je suis juste persuadé d’avoir bien agi. Je suis en paix avec moi-même.»

Les quatre hommes ont longtemps maintenu qu’ils avaient été la cible d’insurgés au moment de la fusillade. Les procureurs ont fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve venant appuyer ces dires. Ils ont noté que plusieurs victimes avaient été abattues lorsqu’elles étaient dans leur voiture ou tentaient d’échapper du carnage.

Après un long procès qui s’est prolongé pendant plusieurs mois en 2014, les quatre hommes ont été reconnus coupables par un jury.

Evan Liberty dit comprendre ceux qui affirment qu’il ne méritait pas de recevoir un pardon. Il estime toutefois que ceux qui le condamnent encore aujourd’hui ont entendu qu’un récit erroné des événements. Il continue d’affirmer n’avoir tiré que sur des agresseurs.

Il insiste pour dire que lui et ses collègues n’ont jamais pris une vie innocente. «Nous avons répondu à une menace en conséquence.»