Toujours les mêmes gagnants à la Soirée Artis? Nous avons comparé...

Chaque année, la critique la plus persistante au sujet de la Soirée Artis est que celle-ci récompense toujours les mêmes artistes, et ce, année après année.

Au terme de cette 34e édition, difficile de contredire pareille affirmation.

Pierre Bruneau, Gino Chouinard, Guy Jodoin, Dave Morissette et Sarah-Jeanne Labrosse ont tous poursuivi leur long règne dans leur catégorie respective.

Guylaine Tremblay a conservé son titre pour son rôle dans la comédie En tout cas, mais n’a pu reprendre la statuette du Rôle féminin (Séries dramatiques annuelles) pour la finale d’Unité 9.

Le public a préféré saluer le travail d’Hélène Bourgeois-Leclerc dans District 31, elle qui a également fait ses adieux au personnage du sergent-détective Isabelle Roy au terme de la dernière saison.

Le sacre de nouveaux gagnants dans les deux catégories d’interprétation des séries dramatiques saisonnières était également inévitable, puisque les émissions saluées en 2018 (Fugueuse et L’imposteur) n’étaient pas en ondes cette année.

La plus grosse surprise de la soirée est survenue à la toute fin du gala, lorsque Gildor Roy et Sarah-Jeanne Labrosse ont été sacrés personnalités masculine et féminine de l’année, succédant à Charles Lafortune et Magalie Lépine-Blondeau pour compléter leur tour du chapeau respectif.

Au final, seulement six statuettes ont changé de main cette année - comparativement à neuf l’an dernier -, tandis que dix gagnants de 2018 ont conservé leur titre...

Animateur/Animatrice de bulletins de nouvelles

- 2016 : Pierre Bruneau (TVA Nouvelles)

- 2017 : Pierre Bruneau (TVA Nouvelles)

- 2018 : Pierre Bruneau (TVA Nouvelles)

- 2019 : Pierre Bruneau (TVA Nouvelles)

Animateur/Animatrice d’émissions d’affaires publiques

- 2016 : Denis Lévesque (Denis Lévesque, Le Québec parle)

- 2017 : Denis Lévesque (Denis Lévesque, Le Québec parle)

- 2018 : Charles Tisseyre (Découverte)

- 2019 : Charles Tisseyre (Découverte)

Animateur/Animatrice d’émissions de services

- 2016 : Gino Chouinard (Salut Bonjour)

- 2017 : Gino Chouinard (Salut Bonjour)

- 2018 : Gino Chouinard (Salut Bonjour)

- 2019 : Gino Chouinard (Salut Bonjour)

Animateur/Animatrice d’émissions de variétés ou de divertissement

- 2016 : Éric Salvail (Ce soir tout est permis, Les recettes pompettes)

- 2017 : Charles Lafortune (La voix, La voix junior)

- 2018 : Charles Lafortune (La voix, La voix junior, Lâchés lousses)

- 2019 : Jean-René Dufort (Infoman)

Animateur/Animatrice de magazines culturels et talk-shows

- 2016 : Éric Salvail (En mode Salvail)

- 2017 : Éric Salvail (En mode Salvail)

- 2018 : Guy A. Lepage (Tout le monde en parle)

- 2019 : Guy A. Lepage (Tout le monde en parle)

Rôle masculin/Comédies

- 2016 : Martin Matte (Les beaux malaises)

- 2017 : Antoine Bertrand (Boomerang)

- 2018 : Gildor Roy (Lâcher prise)

- 2019 : Gildor Roy (Lâcher prise)

Rôle féminin/Comédies

- 2016 : Julie Le Breton (Les beaux malaises)

- 2017 : Catherine-Anne Toupin (Boomerang)

- 2018 : Guylaine Tremblay (En tout cas)

- 2019 : Guylaine Tremblay (En tout cas)

Animateur/Animatrice d’émissions de jeux

- 2016 : Guy Jodoin (Le tricheur)

- 2017 : Guy Jodoin (Le tricheur)

- 2018 : Guy Jodoin (Le tricheur)

- 2019 : Guy Jodoin (Le tricheur)

Animateur/Animatrice d’émissions de sport

- 2016 : Dave Morissette (Dave Morissette en direct)

- 2017 : Dave Morissette (Dave Morissette en direct)

- 2018 : Dave Morissette (Dave Morissette en direct)

- 2019 : Dave Morissette (Dave Morissette en direct)

Rôle masculin/Séries dramatiques saisonnières

- 2016 : Sylvain Marcel (Pour Sarah, Marche à l’ombre, Mensonges)

- 2017 : Marc-André Grondin (L’imposteur)

- 2018 : Marc-André Grondin (L’imposteur)

- 2019 : Antoine Bertrand (Les pays d’en haut)

Rôle féminin/Séries dramatiques saisonnières

- 2016 : Marianne Fortier (Pour Sarah)

- 2017 : Maude Guérin (Feux)

- 2018 : Ludivine Reding (Fugueuse)

- 2019 : Sarah-Jeanne Labrosse (Les pays d’en haut)

Rôle masculin/Séries dramatiques annuelles

- 2016 : Guy Nadon (O’)

- 2017 : Guy Nadon (O’)

- 2018 : Gildor Roy (District 31)

- 2019 : Gildor Roy (District 31)

Rôle féminin/Séries dramatiques annuelles

- 2016 : Guylaine Tremblay (Unité 9)

- 2017 : Guylaine Tremblay (Unité 9)

- 2018 : Magalie Lépine-Blondeau (District 31)

- 2019 : Hélène Bourgeois-Leclerc (District 31)

Artistes d’émissions jeunesse

- 2016 : Sarah-Jeanne Labrosse (L’appart du 5e, Le chalet)

- 2017 : Sarah-Jeanne Labrosse (L’appart du 5e, Le chalet)

- 2018 : Sarah-Jeanne Labrosse (Le chalet)

- 2019 : Sarah-Jeanne Labrosse (Le chalet)

Personnalité masculine de l’année

- 2016 : Martin Matte

- 2017 : Éric Salvail

- 2018 : Charles Lafortune

- 2019 : Gildor Roy

Personnalité féminine de l’année

- 2016 : Guylaine Tremblay

- 2017 : Guylaine Tremblay

- 2018 : Magalie Lépine-Blondeau

- 2019 : Sarah-Jeanne Labrosse