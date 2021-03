L'auteur de l'attaque au véhicule-bélier de Toronto reconnu coupable sur toute la ligne

L’homme qui a tué 10 personnes et blessé 16 autres en conduisant délibérément une fourgonnette sur un trottoir achalandé de Toronto, en 2018, a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, mercredi.

Alek Minassian a déjà admis avoir préparé et perpétré l’attaque du 23 avril 2018. Il a toutefois soutenu devant le tribunal qu’il ne devrait pas être reconnu criminellement responsable de ses gestes, à cause de son trouble du spectre de l’autisme. L’homme de 28 ans de Richmond Hill, en Ontario, avait plaidé non coupable à 10 chefs de meurtre prémédité et à 16 chefs de tentative de meurtre.

Or, la juge Anne Molloy a conclu que Minassian avait été ce jour-là tout à fait apte à faire un choix rationnel, et qu’il a délibérément choisi de commettre ces crimes. La juge, qui a refusé de nommer Minassian en lisant son verdict – elle l’a appelé uniquement “John Doe” –, a déclaré que l’accusé avait agi pour accéder à la notoriété. “M. Doe a pensé à commettre ces crimes pendant une période de temps considérable et a pris la décision réfléchie d’aller de l’avant”, a-t-elle déclaré dans son verdict, prononcé par visioconférence et diffusé sur YouTube.

La clé au procès d’Alek Minassian, qui avait débuté en novembre dernier devant juge seule, a été de déterminer si au moment des crimes, Minassian était en mesure de faire des choix rationnels.

La Couronne a plaidé que Minassian est un tueur de masse, qui se trouve être autiste, et qu’il savait faire la différence entre le bien et le mal. Mais la défense a fait valoir qu’en raison de son trouble du spectre de l’autisme, Minassian n’avait jamais développé d’empathie et que ce déficit d’empathie le rendait incapable de faire un choix rationnel.

Quête de notoriété

On a appris au procès que Minassian avait fantasmé sur des meurtres de masse pendant des années, à partir du moment où il était à l’école secondaire, où il avait longtemps été victime d’intimidation.

Minassian a dit à plusieurs psychiatres venus l’évaluer en prison qu’il avait voulu tirer sur son école, mais qu’il n’avait pas pu trouver une arme à feu. À un moment donné, il est devenu obsédé par un meurtrier de masse américain qui détestait les femmes. Il a rejoint une communauté en ligne d’“incels” – des hommes “involontairement célibataires”.

L’accusé a déclaré à un enquêteur quelques heures après l’attentat au véhicule bélier qu’il cherchait à se venger de la société parce qu’il était un homme vierge, solitaire, qui croyait que les femmes ne coucheraient jamais avec lui.

Plus tard, il a mentionné d’autres motifs aux différents psychiatres qui l’ont rencontré: il nourrissait un fort désir de commettre un meurtre de masse, il était seul, inquiet d’échouer dans son prochain travail, il était convaincu qu’il n’aurait jamais de relation avec une femme, il était obsédé par un meurtrier de masse. Et, ce que beaucoup considèrent comme son plus grand facteur de motivation: la quête de notoriété.

Les faits

Trois semaines avant l’attaque, il a réservé une fourgonnette de location pour le lendemain de la fin de son examen final au collège universitaire, a appris le tribunal. Vers 13 h 30, par une belle journée d’avril, ensoleillée et chaude, il s’est assis dans le siège du conducteur, au coin de Yonge et de Finch. Quand le feu est passé au vert, il a enfoncé la pédale d’accélérateur pour monter sur le trottoir et il a commencé à renverser des piétons.

Il a conduit ainsi sur environ deux kilomètres, sur le trottoir et dans la rue, tuant et mutilant sur son passage des piétons sans méfiance. Il a été arrêté quelques instants plus tard, après avoir vainement tenté de provoquer un policier pour qu’il l’abatte dans la rue.

Dix personnes ont été tuées dans cet attentat: Betty Forsyth, Ji Hun Kim, So He Chung, Geraldine Brady, Chul Min Kang, Anne Marie Victoria D’Amico, Munir Najjar, Dorothy Marie Sewell, Andrea Bradden et Beutis Renuka Amarasingha.