Une possible tornade renverse des roulottes au Camping Lac-aux-Sables

Une possible tornade a fait trois blessés légers et causé des dégâts matériels importants mardi soir au Camping Lac-aux-Sables, en Mauricie, forçant la sécurité civile à déployer un plan d’urgence.

Des roulottes ont été renversées, des arbres ont été cassés et déracinés, des fils électriques sont tombés au sol et des objets ont été transportés par le vent jusque dans le lac, a résumé Sébastien Doire, le directeur de la sécurité civile et incendie pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.

«Une roulotte a été soulevée dans les airs et a atterri sur une autre roulotte», a précisé la sergente Béatrice Dorsainville, une porte-parole de la Sûreté du Québec.