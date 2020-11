The concession speech we all deserve... #FallonTonight pic.twitter.com/yRpftyJNw3

Créé à partir de bouts de diverses allocutions de Donald Trump, ce faux discours s’ouvre sur le président sortant déclarant “Mes chers compatriotes, il y a peu de temps, Joe Biden m’a battu à l’élection présidentielle. Et non seulement il a gagné, mais il m’a battu de loin. Il est donc temps pour moi de me retirer”.

Plus loin, il poursuit: “Le plus grand rêve au monde est la victoire de Joe Biden, parce que le vainqueur de ce vote a été décidé lors d’une élection juste et transparente. Ainsi, je concède humblement à Joe Biden. Les Américains ont donné leur réponse et ils m’ont dit "tu es viré, va-t-en”.

Des paroles que l’on n’entendra probablement jamais sortir de la bouche de Donald Trump.