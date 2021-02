Tom Holland raconte son audition ratée pour la dernière trilogie «Star Wars»

Tom Holland a bien failli faire partie de la distribution d’une autre franchise monstre du géant Disney, alors qu’il a récemment révélé qu’il avait raté sa dernière entrevue pour prendre part à la plus récente trilogie de la saga Star Wars.

Faisant actuellement la promotion du film Cherry des frères Anthony et Joe Russo (réalisateurs d’Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame), l’interprète de Peter Parker dans le MCU a révélé au site Backstage qu’il s’était rendu assez loin dans le processus en vue de l’obtention d’un rôle clé dans The Force Awakens, mais que son audition avait complètement déraillé en raison… des bruits d’un droïde.

«J’ai déjà lu les mauvaises lignes lors de la mauvaise audition. Je me souviens de mon casting pour Star Wars. J’en étais à ma quatrième ou cinquième audition. Je crois que j’auditionnais pour le rôle de John Boyega. Je me souviens avoir fait cette scène avec une dame qui jouait un droïde. Je disais quelque chose comme : ″Nous devons retourner au vaisseau″, et elle répondait : ″Bleep, bloop bloop, bleep bloop″. Je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de rire», a-t-il raconté.

«J’ai trouvé ça tellement drôle. Mais je me sentais vraiment mal, car elle essayait vraiment d’être convaincante en droïde. Je n’ai évidemment pas eu le rôle, ce n’était pas mon meilleur moment.»

Malgré cette opportunité ratée, l’acteur de 24 ans poursuit sa fulgurante ascension à Hollywood, lui qui incarnera Nathan Drake dans l’adaptation du jeu vidéo Uncharted, sous la direction de Ruben Fleischer (Zombieland), en plus de reprendre son rôle de l’homme araignée dans le troisième épisode de la nouvelle série Spider-Man, dont la sortie est prévue pour la fin de l’année 2021.

Cherry sera disponible sur Apple TV+ à compter du 12 mars prochain.