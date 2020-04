Tom Hardy méconnaissable dans la bande-annonce de «Capone»

BRON Studios a dévoilé, ce jeudi 16 avril, une première bande-annonce du film Capone, pour lequel Tom Hardy a visiblement dû passer plusieurs heures dans la salle de maquillage pour pouvoir se glisser dans la peau du gangster le plus célèbre de l’histoire des États-Unis.

Mettant également en vedette Linda Cardellini, Matt Dillon et Kyle MacLachlan, le long-métrage racontera les dernières années de la vie d’Al Capone, après que celui-ci eut passé une décennie derrière les barreaux, alors qu’il souffrait de plus en plus de démence, tourmenté par son passé des plus violents.

Le film a été écrit et réalisé par Josh Trank, qui avait fait bonne impression en 2012 avec l’ingénieux drame fantastique Chronicle. Le cinéaste avait toutefois vu ses ambitions pour son adaptation de la bande dessinée Fantastic Four (2015) être réduites en miettes par le studio, qui ne s’est pas gêné pour s’immiscer dans la production afin de la rendre plus commercial.

Espérons que Trank aura pu mener sa vision artistique à terme cette fois-ci.

Capone sera offert en Vidéo sur demande à compter du 12 mai prochain. Une sortie en salles pourrait également être envisagée plus tard cette année, si la situation le permet.