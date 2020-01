Voici pourquoi Tom Hanks a remercié ses cinq enfants aux Golden Globes alors qu’il n’en a que quatre

Tom Hanks a encore une fois prouvé à quel point il a un grand cœur, dimanche, pendant son discours aux Golden Globes.

L’acteur américain, qui a reçu le prix Cecil B. DeMille pour le récompenser pour l’ensemble de sa carrière, était ému aux larmes en acceptant cette distinction. Il en a profité pour remercier sa femme, l’actrice Rita Wilson, et ses quatre enfants: ses fils Colin, Chet et Truman, ainsi que sa fille Elizabeth.

Certains pourraient ne pas avoir remarqué que Tom Hanks a mentionné un enfant de plus, pendant son discours. (À voir dans la vidéo ci-dessus.)

«Un homme est béni, a-t-il dit. Un homme est béni quand il a une famille assise devant lui comme cela. Une femme qui est fantastique de toutes les manières possibles, qui m’a appris ce qu’est l’amour. Cinq enfants qui sont plus braves, plus forts et plus intelligents que leur vieux père.»

Selon le magazine People, l’acteur considère Samantha Bryant, la femme de son fils Colin, comme un de ses enfants.

«Il considère Sam comme sa propre fille», a confié une source anonyme au magazine.

Colin et Samantha sont mariés depuis 2010, et ils ont ensemble deux enfants, Olivia Jane Hanks et Charlotte Bryant Hanks.

«Et ce noyau aimant est passé par-dessus le fait que je sois parti parfois des mois et des mois, a ajouté Tom Hanks dans son allocution. Et je ne me tiendrais pas ici devant vous si ça n’avait pas été le cas… Alors je ne peux pas vous exprimer tout ce que votre amour représente pour moi.»

L’acteur était aussi nommé dans la catégorie «meilleur acteur de soutien» pour son rôle du mythique Mister Rogers, le célèbre animateur de télévision pour enfants qu’il interprète dans Bonjour, voisin (It’s a Beautiful Day in the Neighborhood).

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.