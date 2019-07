DIVERTISSEMENT

Tom Hanks brille dans la bande-annonce de «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Le drame biographique consacré à Fred Rogers, figure mythique de l’émission pour enfants «Mister Rogers' Neighborhood», mettant en vedette Tom Hanks et réalisé par Marielle Heller («Can You Ever Forgive Me?») est attendu en salles le 22 novembre 2019.