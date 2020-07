24 faits et conseils sur la tique pour mieux se protéger

Les tiques sont bien installées chez nous, et les cas de maladie de Lyme n’ont jamais été aussi élevés . Cet été, en vous protégeant comme il se doit, vous reviendrez de vacances avec des souvenirs, non pas avec des piqûres et une santé déficiente.

LA RECONNAÎTRE

4. Au Québec, on trouve surtout la dangereuse tique Ixodes scapularis en Estrie, en Montérégie, dans le sud-ouest de la Mauricie et dans le sud-ouest de l’Outaouais.

LA REPOUSSER

10. Appliquer un chasse-moustiques à base de DEET ou d’icaridine. Plus la concentration est importante, plus la tique sera repoussée.

LA LOCALISER AINSI QUE SES POTENTIELLES PIQÛRES

18. La piqûre cause parfois une rougeur de 5 cm de diamètre en forme d’anneau ou de cible qui peut persister plus de 48 heures.

LA TRAITER (ET PLUS SUR LA MALADIE DE LYME)

21. Si vous présentez des symptômes de la maladie de Lyme (fièvre, maux de tête, frissons, fatigue, douleur musculaire, paralysie du visage, engourdissement des membres, enflure aux articulations, douleur à la poitrine), consultez un médecin et soyez prêt à lui fournir le plus de détails possible sur vos piqûres ou dernières balades en nature. (Les symptômes de la maladie peuvent se manifester entre 3 et 30 jours après la piqûre)