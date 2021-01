Un dessin de Tintin par Hergé a été vendu aux enchères pour 3,1 millions $

PARIS — Un dessin de Tintin fait par Hergé a été vendu aux enchères, aujourd’hui à Paris, pour l’équivalent de 3,1 millions $ US, battant le record de l’oeuvre d’art liée à une bande dessinée la plus chère de l’histoire.

L’oeuvre réalisée à l’encre de Chine devait à l’origine servir de couverture pour le cinquième livre des aventures du journaliste belge, «Le Lotus bleu».

Le dessin a toutefois été rejeté pour la couverture, parce que l’on jugeait qu’il serait trop difficile et trop cher à reproduire à une vaste échelle. On y voyait un dragon rouge près du héros apeuré sur un fond noir.

Dans cet épisode, Tintin et son chien Milou se rendent en Chine peu avant l’invasion japonaise et mettent à jour un réseau d’espionnage nippon et un réseau de trafic de drogue. C’est au cours de cette aventure que le célèbre personnage rencontre son ami Tchang, un personnage inspiré par son ami Tchang Tchong-Jen.

Les frais afférents à la vente ne sont pas compris dans la somme. L’enchère était organisée par la maison Artcurial.

Le précédent record appartenait à un autre dessin de Hergé. Des pages de garde des albums de Tintin avaient été adjugées en 2014 pour 2,6 millions euros, frais inclus.

Selon un communiqué d’Artcurial, le dessin, «jamais vu sur le marché de l’art», fut offert par le créateur de Tintin au jeune fils de l’éditeur Louis Casterman qui l’a conservé dans un tiroir.

«Le Lotus bleu» a été pré-publié de 1934 à 1935 dans les pages du Petit Vingtième. Il a été publié en album l’année suivante.