Étienne Brière

Un local immense, des plats recherchés signés par les meilleurs chefs de la métropole, des bars pour festoyer; c’est ce qui vous attend au 1er étage du Centre Eaton, à l’imposant et tant attendu Time Out Market de Montréal.

S’y trouvent dans un espace à aire ouverte de 40 000 pieds carrés 16 comptoirs de restauration, trois bars (à cocktail, à vins et à bières), une salle à manger de 550 places, une cuisine de démonstration où seront organisés des ateliers culinaires, une boutique de produits locaux et une scène culturelle. Le tout couvert par un grand dôme à ciel ouvert.

Mais on n’y vient évidemment pas pour apprécier le décor, mais pour la bouffe. En cuisine : que des chefs réputés d’ici, de Normand Laprise (Toqué!, Brasserie T, Beau Mont) à Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson (Montréal Plaza, Foodchain), en passant par Claude Pelletier (Club Chasse & Pêche).

Pas de McDo ni de Tim Hortons en vue, mais plutôt une offre gastronomique diversifiée, des plats servis dans des assiettes en porcelaine, des tables communes où échanger avec ses potes dans une ambiance animée.

Vous craquerez certainement pour les salades santé et gourmandes du Olive et Gourmando (coup de coeur pour la «Big Healthy»), le généreux sandwich Banh Mi Pho Dip à tremper (oui, oui!) du vietnamien Red Tiger, le réconfortant tonkotsu ramen du Marusan, ou encore les décadentes campanelle aux champignons de l’italien Il Miglio.

Autres incontournables : la cuisine haïtienne surprenante du chef Paul Toussaint (goûtez au Djondjon Jambalaya, peut-être pas ragoûtant à l’oeil, mais réjouissant pour les papilles), tous les plats créatifs du Montréal Plaza ou encore la salade chou radis du Foodchain, avec sa sauce kimchi explosive.

Le plus beau, c’est que les prix restent raisonnables. Les assiettes varient généralement entre 13$ et 20$. Vous pourrez, par exemple, manger un plat raffiné de Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson pour 17$. À titre comparatif, un combo Teen Burger chez A&W coûte 11$.

La liste complète des restaurants :

Burger T (hamburgers)

Club Chasse & Pêche (cuisine du marché)

Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson - Chefs signatures (cuisine créative)

Montréal Plaza Deli (classiques de Deli réinventés)

Moleskine (pizza)

Romados (portugais)

Red Tiger (vietnamien)

Il Miglio (italien)

Hof Sucrée (pâtisseries-café)

Olive et Gourmando (sandwichs, soupes et salades)

Marusan (japonais)

Grumman ’78 (mexicain-fusion)

Foodchain (salades)

Foxy (cuisine du marché)

Dalla Rose (crèmerie)

Paul Toussaint (haïtien)

Le Time Out Market de Montréal fait partie des plus gros au monde, nous fait savoir le président directeur général de la marque, Didier Souillat. Il est même plus grand que celui de Miami, mais un peu plus petit que celui de Chicago qui, lui, ouvrira la semaine prochaine.

Réveiller le centre-ville

Le plus difficile, maintenant, sera d’y attirer des gens en soirée et d’y remplir les quelque 550 places disponibles. Oui, le centre-ville est reconnu pour être mort après la fermeture des bureaux, mais Ivanhoé Cambridge, le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, est certain de pouvoir le réveiller.

Force est de constater que tout a effectivement été mis en place pour charmer les gourmands, de la qualité de l’assiette jusqu’au design de l’espace.

Voyant le succès fulgurant du Time Out Market de Lisbonne - devenu l’une des attractions les plus courues du Portugal avec ses 3,6 millions de visiteurs en 2017 -, Ivanhoé Cambridge a investi pour que Montréal ait le sien. Le tout faisant partie de son plan de revitalisation de 200 millions de dollars du Centre Eaton inclus dans son projet d’un milliard pour moderniser ses propriétés du centre-ville.