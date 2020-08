Time Out Market Montréal a ouvert une super terrasse au centre-ville

Célébrer l’été tout en soutenant les chefs d’ici

Le principe est simple. Les clients peuvent choisir parmi les plats proposés au Time Out Market Montréal (basé au Centre-Eaton). Qu’ils aient envie d’un bol de pâtes italiennes du restaurant Il Miglio, du parfait sandwich au poulet des Romados ou du Banh Mi du Red Tiger, ils peuvent commander en quelques secondes via l’application avant d’arriver, prendre les plats - et se rendre sur la terrasse pour profiter des dernières semaines de l’été. Et ce n’est pas fini!

Time Out Market, une aventure mondiale

Le premier Time Out Market a ouvert dans un marché historique de Lisbonne en 2014. Il a rapidement connu un vrai succès accueillant 4,1 millions de visiteurs en 2019. Time Out Market Miami a ouvert ses portes en mai 2019, suivi le même mois de New York, Boston en juin 2019, puis de Montréal et Chicago en novembre. À venir, Dubaï, Porto, Londres-Waterloo et Prague.