Time Out Market: un premier marché culinaire branché au Centre Eaton de Montréal

Combien de fois déambule-t-on sur la rue Sainte-Catherine, devant le Centre Eaton de Montréal, sans vraiment porter attention à ce qui est pourtant devenu une figure emblématique du centre-ville de Montréal? Cela ne sera certainement plus le cas lorsque le populaire centre commercial, qui jouit d’une importante session de remise en beauté, deviendra LA nouvelle adresse des foodies, des étudiants et des Montréalais gourmands travaillant ou étant de passage dans l’animé centre-ville.

Le plat de résistance de ce grand projet, résultat d’un investissement majeur de 200 millions de dollars? Le très attendu Time Out Market, un marché au concept nouveau genre ayant déjà été acclamé dans des villes déjà reconnues comme des destinations gastronomiques incontournables telles New York, Lisbonne, Miami, Boston et Chicago.

Time Out Market Montréal, qui ouvrira ses portes le 14 novembre prochain, charmera les aventuriers gastronomiques et les épicuriens en proposant sous un même toit les plus grands noms de la gastronomie de la Métropole. À ces chefs réputés viendront se joindre des restaurateurs à découvrir et des mixologues créatifs qui évolueront dans ce large regroupement gourmand et inventif aux forts accents culturels.

Time Out Market

Au menu : 16 concepts gastronomiques proposés par autant de chefs dont la réputation n’est plus à faire et de restaurateurs québécois, un trio de bars où l’on pourra savourer les créations d’adroits mixologues, une cuisine dédiée aux démonstrations gourmandes, une académie culinaire et Signé Local, qui vendra des produits du terroir, des objets décoratifs, des vêtements et des produits de beauté faits au Québec. Le tout dans un espace de 40 000 pieds carrés bien aéré, dédié à la gastronomie et au savoir-faire des meilleurs chefs et restaurateurs en ville.

Pas étonnant que les réputés Paul Toussaint, Normand Laprise, Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson (Montréal Plaza), Claude Pelletier (Le Club Chasse et Pêche) et les Romados (Fernando et Manny Machado), Moleskine (Fred Aubin, Catherine Bélanger et Bruno Braën), Le Red Tiger (Phong Thach), Jeffrey Finkelstein (propriétaire et chef de la boulangerie Hof Kelsten) et les restaurants Olive et Gourmando, Marusan, Foxy, Grumman ’78, Foodchain, Ateliers & Saveurs et Dalla Rose aient accepté de plonger dans cette aventure culinaire unique, une première au Canada.

Time Out Market

En fusionnant l’ancien Complexe au nouveau et en lui redonnant son nom d’origine, le Centre Eaton de Montréal est porté par un vent de renouveau qui plaira aux chasseurs d’aubaines de tous âges.

Parmi les nouveautés – fort attendues – de l’année, mentionnons l’ouverture, à l’automne, du populaire magasin d’équipement de sport et de plein air Décathlon. Celui-ci occupant non pas un, mais bien deux étages du Centre Eaton, il sera assez grand pour offrir aux clients des zones de tests leur permettant d’essayer les produits sur place avant de passer à la caisse. Il s’agit également de la première succursale de la chaîne à s’installer dans un centre-ville canadien.