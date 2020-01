Le nouveau timbre met en valeur «une partie de l’histoire afro-néo-écossaise et canadienne que beaucoup de gens ne connaissent pas», a déclaré Craig Smith, président de la Black Cultural Society de la Nouvelle-Écosse.

La première équipe a été les Jubilees de Dartmouth, mais d’autres se sont rapidement formées dans des communautés comme Halifax et New Glasgow en Nouvelle-Écosse, et Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Les équipes partageaient souvent des joueurs avec des équipes de baseball bien établies.

Les équipes étaient autorisées à entrer dans les arénas locaux uniquement lorsque les ligues blanches avaient terminé leur saison. Cela signifiait que les saisons de la ligue duraient généralement de fin janvier au début mars, lorsque les surfaces de glace naturelles devenaient impraticables.

Les matchs étaient rapides et ont apporté plusieurs innovations, y compris l’invention du lancer frappé, attribué à Eddie Martin des Eurekas de Halifax en 1906.