Tim Hortons visée par une poursuite de franchisés américains

Selon la poursuite d’un groupe qui prétend représenter la plupart des franchisés américains de la chaîne de cafés, la société Tim Hortons, sa société mère, ses sociétés affiliées et l’ancien président Elias Diaz Sese ont utilisé des dispositions d’accords pour facturer les franchisés Tim Hortons jusqu’à 50 pour cent de plus que ce que leurs concurrents déboursent pour des fournitures comme le café, les produits de boulangerie, la viande et les produits en papier.

«Cette coercition délibérée, menée à l’aide de menaces et d’intimidation, crée un environnement où les franchisés qui ont investi du temps, du capital et des capitaux propres dans la marque Tim Hortons comme moyen de subsistance sont attaqués comme s’ils étaient la source de revenus et de flux de trésorerie la plus immédiate et la plus fiable pour RBI et ses filiales», lit-on dans le document de la poursuite.

C’est loin d’être la première fois que Tim Hortons et RBI se heurtent à l’insatisfaction des franchisés. Ils ont passé une grande partie de 2018 à se disputer avec leurs franchisés canadiens pour une autre série de poursuites judiciaires liés à la publicité, aux mesures de réduction des coûts, à la gestion d’une augmentation du salaire minimum de l’Ontario, aux retards dans les livraisons de fournitures et à un plan de rénovation de 700 millions $ qui aurait coûté aux propriétaires 450 000 $ par établissement.

Au cours des deux dernières années, Tim Hortons a finalement tenté de faire amende honorable, de rencontrer des franchisés. L’enseigne offre désormais ses déjeuners toute la journée, un menu pour enfants, un programme de fidélisation, de nouveaux emballages et des produits de supermarché comme les céréales Timbits.

Les tensions ont semblé s’apaiser en 2019, mais les ventes et les bénéfices des franchisés ont chuté au cours du dernier trimestre de l’entreprise.

