Tim Hortons élimine le doublage des gobelets pour adopter le manchon

Diane Labombarbe via Getty Images

Tim Hortons met fin à la pratique consistant à doubler les gobelets de boissons chaudes, une initiative qui, selon le restaurant de restauration rapide, réduira de plus de 200 millions le nombre de contenants envoyés dans les décharges chaque année.

Elle a précisé que les manchons seraient utilisés par défaut pour les boissons chaudes comme le thé et l’espresso, et qu’ils pourront être demandés pour d’autres boissons.

«Nous espérons que la majorité des invités seront d’accord avec cela», a affirmé Mme Bagozzi. «Mais cette transformation ne se produira évidemment pas du jour au lendemain. Si un invité insiste et que le ton monte, je ne veux pas qu’un membre de l’équipe se retrouve dans cette position.»

La réaction du public sur les médias sociaux a été mitigée, certains se demandant pourquoi le recours au double gobelet n’a pas été éliminé il y a dix ans, tandis que d’autres se sont plaints du changement et ont estimé que le double gobelet était nécessaire pour le thé chaud.

La plupart des installations de recyclage au Canada ne recyclent pas les gobelets à café en papier à usage unique à cause de leur doublure intérieure en plastique.

Mme Bagozzi a cependant indiqué que la société était en pourparlers avec ses fournisseurs au sujet de gobelets recyclables et biodégradables.

Elle a souligné que le défi consistait à garantir que le gobelet conserve son intégrité structurelle. «Nous voulons être sûrs qu’ils sont sécuritaires et qu’ils ne se désagrègent pas», a expliqué Mme Bagozzi.

Selon elle, deux projets pilotes devraient voir le jour chez Tim Hortons: un qui mettra à l’essai un gobelet avec un revêtement compostable et un autre contenant qui sera constitué à 35 % de matériaux recyclés.

«En tant que chef de file du marché du café et des boissons chaudes au Canada, il est de notre responsabilité d’examiner notre empreinte et notre durabilité», a affirmé Mme Bagozzi.

Dans le but d’améliorer son empreinte environnementale, Tim Hortons a annoncé mardi qu’il déploierait bientôt de nouveaux emballages à base de papier recyclable pour les sandwichs et les bagels, retirant de la circulation environ 460 tonnes de plastique chaque année.

Lundi, la chaîne a indiqué avoir l’intention d’introduire de nouvelles serviettes en papier qui utilisent 25 % moins de matières et sont composées de fibres recyclées à 100 %. Le changement sera mis en place au début 2021 et devrait permettre d’économiser 900 tonnes de papier par an.