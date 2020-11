Tim Hortons lance deux poupées Barbie joueuses de hockey

Courtoisie Tim Hortons Sarah Nurse et sa Barbie joueuse de hockey pour Tim Hortons.

Tim Hortons et Barbie lancent deux poupées Barbie en série limitée, dès ce 12 novembre. Le but de l’opération? Encourager les filles à jouer au hockey.

Les poupées font partie du programme « Tu peux être tout ce que tu veux » (You Can Be Anything) de Barbie, qui encourage les filles à développer leur potentiel illimité grâce à des jeux imaginatifs et en découvrant des modèles inspirants.

Au programme

À découvrir dès aujourd’hui deux modèles de poupée inspirées par deux Canadiennes qui ont fait tomber des barrières dans le domaine du hockey: Marie-Philip Poulin et Sarah Nurse.

Deux joueuses inspirantes.

Marie-Philip Poulin a décroché le titre de meilleure joueuse de hockey au monde plus tôt cette année. On se rappelle de ses buts gagnants grâce auxquels le Canada a remporté des médailles d’or à Vancouver, en 2010, et à Sotchi, en 2014.

Courtoisie Tim Hortons Marie-Philip Poulin et sa Barbie joueuse de hockey pour Tim Hortons.

Sarah Nurse, elle, a remporté une médaille d’argent à PyeongChang en 2018. Elle est également une contributrice et ambassadrice de premier plan pour l’Association professionnelle des joueuses de hockey féminin. Elle encourage les gens à promouvoir, à faire progresser et à soutenir la création d’une ligue professionnelle de hockey sur glace féminine unique et viable en Amérique du Nord; une ligue qui fera valoir dans le monde tout ce que le hockey sur glace professionnel féminin a de mieux à offrir.

Côté beignes?

On parle d’un beigne Barbie de hockey, trempé dans le fondant et décoré d’une image de Barbie de hockey comestible sera offert dans les magasins participant. À découvrir aussi les les fameuses Cartes Tim portant la marque des Barbies de hockey Tim Hortons.