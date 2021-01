Un, deux, trois... Avec un sens du rythme indéniable, un couple de personnes âgées a fait sensation sur le réseau social Tik Tok, après que leur fille ait posté une vidéo d’eux en train de danser sur “Hit the road Jack” de Ray Charles.

Jackie Broadbent, 60 ans, s’inquiétait de voir ses parents, Joseph et Sylvia Dolan respectivement 88 et 82 ans, manquer d’exercice et d’activité pour ce deuxième confinement anglais imposé depuis début janvier jusqu’à mars.

Elle a donc proposé de les faire danser sur leurs morceaux préférés et a filmé ses moments de douceur et de joie qui mettent un peu de baume au cœur dans cette période. Les internautes ont en tout cas apprécié ces petites bulles de sérénité et d’amour. En moins de deux jours, une de ses vidéos postées sur son compte Tik Tok a été vue plus de 16 millions de fois.

