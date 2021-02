Un «accident pur et simple» pour Tiger Woods

LOS ANGELES – Le shérif du comté de Los Angeles a décrit, mercredi, l’accident dans lequel a été impliqué Tiger Woods comme “un accident pur et simple” et a semblé écarter la possibilité que des accusations criminelles soient déposées contre le golfeur même si les autorités continuaient leur enquête.

Les agents de police n’ont vu aucune indication laissant croire que Woods ait conduit son véhicule sous l’influence de drogues ou d’alcool, à la suite de l’accident survenu mardi matin sur un segment de route réputé pour ses accidents, en banlieue de Los Angeles, a déclaré le shérif Alex Villanueva.

“Il n’était pas ivre”, a affirmé Villanueva lors d’un événement médiatique diffusé par internet. “Nous pouvons éliminer cette hypothèse.”

Woods, qui a dû s’inscrire dans une clinique spécialisée pour traiter un problème lié à la consommation de médicaments d’ordonnance en 2017, circulait seul lorsque son véhicule utilitaire sport a accroché un terre-plein surélevé, traversé des voies de sens opposé et fait plusieurs tonneaux.

L’accident a causé d’importantes blessures à la jambe droite de Woods qui ont nécessité des opérations, selon un message publié sur le compte Twitter du golfeur.

L’agent Carlos Gonzalez, premier à arriver sur les lieux, patrouille régulièrement dans ce secteur et a déclaré qu’il lui est arrivé de voir des automobilistes atteindre la vitesse de 80 m/h (128 km/h) dans la descente, alors que la vitesse maximale est de 45 m/h (72 km/h). Selon l’agent Gonzalez, les accidents sont fréquents.

Justin King, un avocat spécialisé dans les préjudices personnels en Californie, a déclaré que si les enquêteurs prouvent que la route n’est pas sécuritaire et qu’elle a contribué à l’accident de Woods et à d’autres automobilistes, la municipalité qui la gère pourrait être jugée responsable.

L’accident est survenu à la limite des municipalités de Rolling Hills Estates et Rancho Palos Verdes, et le superviseur de comté qui représente ce secteur a ordonné une révision de la sécurité dans ce secteur.

Par ailleurs, l’agent Villanueva a fait remarquer que les enquêteurs pourraient demander un mandat pour prélever un échantillon sanguin afin d’éliminer une fois pour toutes la consommation de drogue et d’alcool.

Les détectives pourraient aussi demander un mandat pour vérifier le téléphone cellulaire de Woods afin de voir s’il conduisait tout en étant distrait, ainsi que l’enregistreur de données routières qui pourrait préciser à quelle vitesse il roulait.

Joe Giacalone, un professeur au John Jay College of Criminal Justice et un sergent de police à la retraite de New York, a déclaré qu’il était “prématuré” de la part de l’agent Villanueva de déterminer qu’il ne s’agit que d’un accident seulement une journée plus tard.

“Le test sanguin pourrait nous donner un aperçu totalement différent”, a mentionné Giacalone, ajoutant que certaines drogues ne sont pas nécessairement détectables par une simple observation.

“Parce que c’est Tiger Woods, les gens vont demander des réponses. Vous devez vérifier et écarter toutes les hypothèses.”

Selon William Peppard, un détective à la retraite au New Jersey qui a déjà enquêté sur des accidents, dans les cas où on ne trouve pas d’indications immédiates que le conducteur avait les facultés affaiblies, les détectives peuvent ne pas demander un échantillon sanguin si l’accident n’a blessé personne d’autre et n’a pas causé de dommages à la propriété.

“Oubliez le fait qu’il s’agisse d’une vedette; c’est une question de ressources et de temps.”