TiDoc': la santé expliquée aux enfants, le projet de deux papas québécois

Courtoisie TiDoc'

Qui n’a jamais vécu un petit malaise quand son enfant ou son petit neveu lui a posé une question du type: “Maman, c’est quoi le cancer?” “Tonton, c’est quoi la différence entre le rhume et la grippe?” Google étant particulièrement une mauvaise idée pour nos petits, c’est à ces situations embarrassantes qu’ont voulu répondre deux papas concernés, les deux producteurs québécois de l’agence 2 Dads On Duty (traduisez: deux papas en mission) en créant la toute nouvelle série télé Demande à TiDoc, diffusée sur les ondes de TFO - ainsi que sur la plateforme TiDoc’.

Ce sont 52 épisodes courts, drôles et pertinents, qui mettent en scène TiDoc’ et Tifou pour expliquer les maladies aux enfants et apprendre comment les éviter. Le format, en moins de trois minutes, permet de vulgariser les problèmes de santé, des plus anodins aux plus sérieux. En voici quelques-uns:

La différence entre le rhume et la grippe;

La constipation;

La varicelle;

Les verrues plantaires;

Les allergies alimentaires;

La maladie d’Alzheimer;

L’asthme;

L’otite...

Voir ci-dessous la différence entre le rhume et la grippe.

Éduquer pour prendre de bonnes habitudes

Les deux papas concernés se nomment Philippe Regnoux et Emmanuel Césario, deux pères qui souhaitent parler clairement à leurs filles respectives (3 et 6 ans) des sujets de santé qui nous touchent, tous. Un contenu médical conçu et validé en plusieurs étapes par un comité scientifique composé de spécialistes en santé et de spécialistes en pédiatrie - emmené par Docteure Caroline Quach-Thanh. Des capsules validées par Santé Canada.

«La peur naît de ce qu’on connaît pas, explique Emmanuel Césario. Expliquer aux enfants clairement différentes pathologies pour leur enseigner de bonnes règles d’hygiène, c’est notre mission. Notre cible, les enfants de 6 à 9 ans, et on a pu constater qu’ils sont très fiers de pouvoir rapporter ce qu’ils ont compris et appris.»

Et la COVID-19?

«On en parle dans nos publications en abordant les sujets notamment de l’anxiété, de la dépression, pour venir en soutien aux familles en cette période inédite et compliquée pour tous et sur tous les plans», poursuit Emmanuel Césario.

Ce programme ludique et éducatif original est accompagné d’un jeu sur mobile destiné aux enfants, mais qui permet aussi de soutenir les familles confrontées à des défis de santé.

On y peut y jouer en mode solo, multijoueur en famille ou encore en mode cartes à jouer, sans écran.

«Il s’agira par exemple de lancer des anticorps pour éviter l’otite, chasser des allergènes contre l’asthme, se débarrasser des virus du rhume ou de la grippe, de la mononucléose.»

TiDoc’, ce sont aussi des contenus éducatifs et des expériences sur le terrain pour les écoles (quand on sortira du confinement), les médecins, les parents. Des kits pédagogiques proposent des activités afin de sensibiliser aux règles de transmission des pathologies virales ou de comprendre de plus grandes pathologies.

Rien de tel pour dédramatiser et faire baisser l’anxiété de nos petits.