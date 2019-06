Ticketmaster devra payer une amende de 4,5 millions $ pour des prix «trompeurs»

OTTAWA — Le Bureau de la concurrence a indiqué jeudi que Ticketmaster payerait 4,5 millions $ en sanctions et en remboursement de frais pour une enquête sur des allégations d’indications trompeuses à propos des prix lors de la vente de billets en ligne.

Selon le Bureau, Ticketmaster, TNow Entertainment Group et Ticketmaster Canada verseront une sanction de 4 millions $, en plus de rembourser les coûts de 500 000 $ liés à l’enquête de l’organisme.

Les entreprises devront aussi mettre en place un programme de conformité dans le cadre d’un consentement enregistré auprès du Tribunal de la concurrence.

L’enquête du Bureau a révélé que les prix annoncés par Ticketmaster n’étaient pas atteignables étant donné l’ajout de frais obligatoires plus tard dans le processus d’achat. Ces frais additionnels entraînaient souvent une hausse de plus de 20 pour cent du prix annoncé, et dans certains cas, de plus de 65 pour cent, a précisé le Bureau de la concurrence.