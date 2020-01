Ce thon rouge s'est vendu à une somme délirante

Si vous êtes millionnaire, faites comme ce restaurateur japonais et achetez un thon rouge. Vos clients vous le rendront. Lors de traditionnelle vente aux enchères du Nouvel An au marché aux poissons de Tokyo, ce dimanche 5 janvier, des pièces de poissons sont parties à des sommes astronomiques, dont un thon vendu à plus de deux millions de dollars canadiens, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus.

193 millions de yens, soit 1,8 million de dollars, soit 2,3 million de dollars canadiens. C’est le prix exact auquel une pièce de thon rouge de 276 kilogrammes est partie au marché aux poissons de Toyosu à Tokyo. C’est le deuxième prix le plus élevé de l’histoire pour l’achat d’un thon. L’heureux acheteur est un restaurateur de sushis habitué de ce genre de vente. Il est propriétaire d’une chaîne de restaurants de sushis «Sushizanmai». L’année dernière l’année, il avait acquis pour la somme la plus chère jamais enregistrée pour l’achat de ce type de pièce, un thon à nageoires bleues pour trois millions de dollars.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.