Thom Yorke en concert à Laval en septembre

Thom Yorke offrira un concert à la Place Bell, à Laval, le 26 septembre prochain. Le leader de la formation britannique Radiohead sera épaulé par le réalisateur Nigel Godrich (qui a réalisé tous les albums de Radiohead depuis OK Computer) ainsi que par l’artiste visuel Tarik Barri.

Cette tournée nord-américaine sera fort probablement l’occasion pour l’artiste de faire découvrir du nouveau matériel à ses fans.

Le dernier album solo de Thom Yorke, Tomorrow’s Modern Boxes, remonte à 2014. L’an dernier, il avait signé la superbe bande originale du remake du drame d’horreur Suspiria de Dario Argento par Luca Guadagnino (Call Me By Your Name).

Les billets pour le spectacle du 26 septembre seront mis en vente ce vendredi 21 juin, à 10h.