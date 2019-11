Impact: Thierry Henry est conscient que les attentes sont élevées

MONTRÉAL — Thierry Henry considère son arrivée à Montréal au poste d’entraîneur-chef de l’Impact comme un nouveau départ pour lui.

L’ancien international français est conscient que sa réputation le précède et que les attentes sont élevées en vue de la prochaine saison. Il prévient toutefois qu’on ne construit pas un héritage en quelques mois et il entend mettre tous les efforts nécessaires pour aider l’Impact à aller dans la bonne direction.

“J’ai un nouveau départ (...) et il va falloir travailler dur et être patient. Mais on sait qu’on veut faire, a révélé Henry, lundi matin, alors qu’il était présenté officiellement à la presse.

“Je sais que j’ai un vécu, mais ça fait partie du passé. Ce n’est pas mon histoire, mais celle du club qui est plus importante.”