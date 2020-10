Pourquoi le Thermomix est la nouvelle obsession des «foodies»?

Capture d'écran Trois fois par jour/Youtube Marilou de Trois fois par jour lors d'une démonstration Thermomix.

Chefs et gourmands de tout acabit, des plus fins gourmets aux cuistots du dimanche, ne cessent de vanter les mérites du Thermomix, cet appareil de cuisine multi-fonctions et, disons-le, assez dispendieux. Malgré son prix prohibitif, se mérite-t-il une place chez vous? Démystifions la bête.

C’est quoi?

Le plus récent modèle, le Thermomix TM6, consiste en un bol en acier inoxydable muni d’une lame qui bouge dans les deux sens (pour couper ou mélanger) et d’un élément chauffant. Il comprend une balance intégrée et vient avec huit autres pièces, permettant un éventail de techniques culinaires. Le tout se contrôle de manière entièrement numérique sur un écran tactile de 18 centimètres.

Sa dimension est un peu plus grande qu’une machine à espresso. Autrement dit, il prend de la place sur un comptoir, mais il demeure moins imposant qu’un micro-ondes.

Ce qu’il fait

Conçu en 1971, en Allemagne, pour faciliter la préparation de nourriture pour bébé, le Thermomix a tellement évolué en 50 ans qu’il offre aujourd’hui pas moins de 24 fonctions, devenant l’appareil le plus multitâche sur le marché.

Il peut :

Cuire Moudre (épices, café) Émulsionner (mayonnaise) Fouetter (crème) Cuire à la vapeur (grâce à l’outil Varoma de Thermomix) Mélanger Remuer Mixer Hacher Pétrir (une pâte) Réchauffer (des restes) Peser Rissoler Sauter Cuire des oeufs (à la consistance souhaitée) Cuire du riz (à la perfection en sélectionnant le mode de cuisson du riz. La température et le temps de cuisson sont automatiquement contrôlés par Thermomix) Épaissir (sauces et flans - Mode Épaississant) Mijoter (porc braisé, ragoûts, mijotés - jusqu’à 800 g de viande à une température comprise entre 37 et 98°C pendant une à huit heures) Cuire sous vide (jusqu’à 12 heures, à des températures allant de 20 à 30°C, pour un résultat extrêmement tendre et juteux) Pré-nettoyer (pour éliminer les saletés collantes) Fermenter (yogourts faits maison, fermentation des pâtes) Porter à ébullition (100 ml à 1.8 L) Contrôler la température (d’aliments pour bébé) Caraméliser (sucreries, sucettes, fudge, caramel, nougat)

Il remplace alors aisément un mélangeur, une mijoteuse, une balance de cuisine, un cuiseur à riz, une sorbetière, un moulin à café, un mortier, un batteur et même un un micro-ondes, entre autres.

L’appareil vient avec un abonnement d’un mois gratuit à Cookidoo, un service d’aide en cuisine qui nous assiste pendant la préparation de recettes étape par étape. Tout est minuté, préprogrammé à la bonne température et nous indique quels outils utiliser au bon moment, facilitant grandement l’élaboration des plats les plus difficiles pour les apprentis cuisiniers. La machine fait presque tout pour nous.

Quelque 50 000 recettes, dont plusieurs en français, y sont répertoriées. L’abonnement annuel à ce service coûte 59$.

Ses limites

La machine ne permet pas de griller ni de frire les aliments. Évidemment, même si elle est presque magique, elle ne produit pas non plus d’eau gazeuse (comme le Sodastream), et même si elle peut pétrir, elle ne peut substituer un rouleau à pâte pour abaisser une pâte à tarte, par exemple.

Son prix

Le Thermomix TM6 coûte 2099$. On peut se le procurer sur le site de Thermomix. Des présentations gratuites, sans achat obligatoire, sont offertes à domicile pour les curieux intéressés.

Ça vaut l’investissement?

Sans aucun doute… si notre budget le permet. Non seulement pour sa polyvalence incomparable, mais également puisqu’il nous permet de sauver du temps (précieux).

Il pétrit, par exemple, la pâte en une minute au lieu d’une dizaine à la main, moud nos grains et mélanges d’épices en quelques secondes, mais surtout nous permet la préparation de repas complets en quelques minutes, dans le même appareil, sauce ou potage inclus. Pourquoi? Parce que la protéine peut cuire en même temps que le riz et les légumes, pendant que les jus de cuisson s’accumulent au fond et forment un délicieux bouillon . Pas étonnant que certains Européens, disposant de cuisines miniatures, le préfèrent parfois à une cuisinière.

À terme, l’appareil peut aussi nous permettre quelques économies si on s’en sert pour faire notre propre yogourt, notre pain, notre beurre d’arachides, nos mélanges d’épices, ou notre crème glacée au lieu de payer le prix fort à l’épicerie.