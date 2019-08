«Comment je suis devenu musulman»: l'art de bien marier les cultures

Jean-François est Québécois, catholique, mais athée; Mariam est d’origine marocaine, de confession musulmane. Leurs différences culturelles ne causent pas trop de problèmes dans leur relation... tant qu’il ne rencontre pas ses beaux-parents! Mais l’arrivée imminente d’un bébé compliquera un peu les choses.

Comment je suis devenu musulman est inspirée d’un événement marquant survenu dans la vie de l’auteur et metteur en scène, Simon Boudreault: celui de son mariage «forcé». La pièce avait d’abord été montée à La Licorne, l’an dernier.

Jean-François (l’excellent Jean-François Pronovost, toujours juste) n’a jamais voulu se marier. Mariam (Sounia Balha, un peu plus inégale) non plus, d’ailleurs: «mes parents seraient ben trop contents!». Mais quand elle tombe enceinte, tout est remis en question. Les parents de Mariam (Belkacem Lahbaïri et Nabila Ben Youssef) sont horrifiés que leur fille puisse avoir un enfant sans être mariée... mais ils ne supportent pas l’idée que l’union puisse être officialisée dans un mariage catholique. Quant aux parents de Jean-François (Michel Laperrière et Marie Michaud, hilarante), ils sont un peu déroutés par ce mélange des cultures.

Mais le plus dérouté, c’est sans doute le personnage de Jean-François, qui se retrouve bousculé dans ses croyances et ses valeurs (le comédien renoue d’ailleurs, d’une certaine manière, avec la belle candeur de Passe-Montagne). Puisqu’il «ne croit en rien», Jean-François devrait-il se convertir à l’islam, auprès de cet «imam de la rue Bellechasse», pour faire plaisir à sa belle-mère? Cela ne serait-il pas un peu hypocrite? Et en même temps, ne croire en rien, «ce n’est pas rien, c’est quelque chose!», se sent-il en droit de revendiquer.