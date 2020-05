Roch Voisine, Sylvain Cossette et Patrick Norman collaborent de nouveau

The Silver Foxes

Roch Voisine, Sylvain Cossette et Patrick Norman ont de nouveau sorti leur guitare respective, chacun depuis sa demeure, pour offrir une nouvelle chanson sous le nom de groupe The Silver Foxes.

Cette fois-ci, le trio est accompagné par Bruno Pelletier et le guitariste Jeff Smallwood (qui a notamment collaboré avec Céline Dion et Isabelle Boulay).

Le quintette propose une reprise de la chanson Handle With Care du super groupe The Traveling Wilburys, dont faisaient partie les illustres Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne et Roy Orbison.

Le groupe dédie cette nouvelle collaboration (encore une fois de circonstances) «à toutes les personnes qui se consacrent, jour après jour, à aider les malades et les gens dans le besoin en ces temps difficiles».