Les Mighty Ducks seront l'équipe à battre dans la nouvelle série Disney+

Disney a révélé de nouveaux détails, ce mercredi 12 février, concernant la nouvelle série The Mighty Ducks, qui sera diffusée plus tard cette année sur la plateforme Disney+.

Nous savions déjà qu’Emilio Estevez allait reprendre le rôle de l’avocat devenu entraîneur, puis redevenu avocat, Gordon Bombay.

Le scénariste des trois films originaux, Steven Brill, est également de retour à titre de cocréateur et de producteur exécutif de la série. Ce dernier est appuyé à la scénarisation par Josh Goldsmith et Cathy Yuspa (The King of Queens, 13 Going on 30).

À l’écran Lauren Graham (Lorelai Gilmore de la mythique série Gilmore Girls) interprétera Alex, la mère du personnage principal, un jeune garçon de 12 ans nommé Evan. Ce dernier sera interprété par Brady Noon (qu’on a pu voir l’été dernier dans la comédie Good Boys).

La série se déroulera en 2020, toujours au Minnesota. Les Mighty Ducks ne sont plus l’équipe par l’entremise de laquelle des parents irresponsables pouvaient envoyer leur enfant jouer au hockey sans réel équipement.

Ils sont plutôt devenus une équipe ultra-compétitive à l’image des redoutables Hawks du film de 1992, que l’équipe de Gordon Bombay était parvenu à vaincre en finale à force de travail et d’acharnement.

Après avoir été retranché par les Ducks, Evan et sa mère s’inspireront d’un autre film pour enfants des années 1990 (Les petits géants) et créeront leur propre équipe de hockey, question de rappeler à tout le monde le vrai sens et les vraies valeurs du sport.

Le tournage des dix épisodes de la première saison de The Mighty Ducks doit s’amorcer ce mois-ci, à Vancouver.