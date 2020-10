Préparez-vous au grand froid. Ce mardi 27 octobre, Netflix a dévoilé la première bande-annonce du film apocalyptique de (et avec) George Clooney. Il s’intitule The Midnight Sky et donne déjà quelques frissons.

On y découvre l’acteur et réalisateur avec une barbe hirsute, le crâne rasé, la mine fatiguée. Seul dans son quartier général au fin fond de l’Arctique, le scientifique qu’il joue et sa bande de chercheurs tentent de joindre le monde extérieur.

Mais en vain, une mystérieuse catastrophe semble menacer la Terre, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article.

À ses côtés, à la distribution, on retrouve Felicity Jones (The Theory of Everything), Kyle Chandler (Friday Night Lights), mais aussi David Oyelowo (Selma) et Tiffany Boone (Little Fires Everywhere). Adapté d’un roman de l’autrice Lily Brooks-Dalton publié en 2016, il doit être mis en ligne sur Netflix le 23 décembre prochain.

