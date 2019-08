«The Matrix 4»: Reeves et Moss de retour dans leurs rôles respectifs

C’est confirmé: les personnages de Neo et Trinity reprendront d’assaut notre grand écran sous peu.

Selon le site spécialisé Variety, The Matrix 4 verra le jour et sera effectivement réalisé par Lana Wachowski, avec Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss de retour dans leurs rôles respectifs.

Le président de Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich, a déclaré à ce sujet mardi qu’ils ne pourraient «être plus enthousiastes à l’idée de rentrer dans The Matrix avec Lana». C’«est une véritable visionnaire - une cinéaste créative, singulière et originale - et nous sommes ravis qu’elle écrive, dirige et produise ce nouveau chapitre de l’univers de The Matrix.»

Célébrant ses 20 ans en 2019, les trois films précédents - The Matrix, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions -, tous écrits et réalisés par Lana et sa soeur Lilly, avaient collectivement généré plus de 1,6 milliard $ de profit au box-office mondial.

«De nombreuses idées que Lilly et moi avons explorées il y a 20 ans au sujet de notre réalité sont encore plus pertinentes maintenant. Je suis très heureuse d’avoir ces personnages dans ma vie et reconnaissante d’avoir une autre chance de travailler avec mes brillants amis », a déclaré Lana Wachowski.

Ce sont Warner Bros. Pictures et Village Roadshow Pictures qui produiront et distribueront le film dans le monde entier. Selon certaines sources mentionnées par Variety, le tournage devrait débuter en 2020.