«The Mandalorian» saison 2 revient sur Disney+ avec de nouveaux personnages

Qu’en est-il de de Baby Yoda , grande star du programme? Qui est vraiment cette petite créature? Quel est son lien avec le légendaire Maître Yoda? Si les nouveaux épisodes devraient nous apporter plus d’informations sur le personnage et les raisons de sa fuite avec Din Djarin, ils sont également sur le point d’introduire trois nouveaux acteurs, les voici.

Révélée en 2002 dans “Men in Black II” avec Will Smith, l’actrice américaine de 41 ans n’est pas une inconnue du grand écran. Elle y a fait ses débuts en 1995 dans le film de Larry Clark, “Kids”. Sur le petit écran, non plus, comme en témoigne son personnage de Claire Temple dans “Jessica Jones”.

Alors qu’il ne s’agissait au départ que de rumeurs, la nouvelle selon laquelle elle fera bel et bien partie de la saison 2 de The Mandalorian a été confirmée au début du mois d’octobre. Certaines sources indiquent qu’elle y interprétera sans doute une ancienne padawan d’Anakin Skywalker, la dénommée Ashoka Tano.

Katee Sackoff