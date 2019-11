«The Irishman»: Gangsters, phase finale

Après avoir taclé Marvel et ses Avengers, Martin Scorsese revient, avec TheIrishman, à ce qu’il sait faire de mieux : le bon vieux film de mafieux. «Du vrai cinéma» produit par Netflix qui offre à des légendes du genre, Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, l’occasion de faire leurs adieux à la pègre de la plus belle des manières.

Si le long-métrage d’Alfonso Cuarón, Roma, a triomphé aux Oscars l’année dernière, Netflix est bien parti pour refaire le même coup avec The Irishman en février prochain. En attendant, le géant du streaming affirme encore un peu plus son emprise sur le monde du cinéma. Pour présenter le nouveau chef-d’œuvre de Martin Scorsese au Festival du film de Los Cabos, Netflix a notamment vu les choses en grand en réquisitionnant le Pabellón Cultural de la República pour dérouler le tapis rouge à Robert De Niro, le génial interprète de Frank Sheeran, alias The Irishman.

Un budget de blockbuster

«Il y a énormément d’années de travail derrière ce film», a confié l’acteur de 76 ans, à peine débarqué sur le sol mexicain. De fait, Martin Scorsese a mis plus de 10 ans pour pouvoir adapter le bouquin de Charles Brandt I Heard You Paint Houses et dresser le portrait du tueur à gages Frank Sheeran qui a confessé l’assassinat de Jimmy Hoffa, leader syndicaliste lié à la pègre, disparu sans laisser de trace en 1975. Dès 2008, le réalisateur de Casino a engagé le scénariste de Gangs of New York, Steven Zaillian, pour s’attaquer à cette adaptation.

En 2016, alors que le projet traîne en longueur et que le budget du film n’en finit plus de grossir, Scorsese ne trouve plus personne pour financer The Irishman. Engagée au départ, la Paramount jette l’éponge. Jusqu’à ce que Netflix embarque à bord pour mettre près de 160 millions de dollars sur la table. Un budget pharaonique justifié en partie par le rajeunissement numérique dont ont bénéficié les trois acteurs septuagénaires du film (De Niro, Al Pacino et Joe Pesci), opération qui a nécessité à elle seule un an de travail.