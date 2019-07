Voici enfin les premières images du film le plus attendu de cet automne. The Irishman, réalisé par Martin Scorsese pour Netflix, se dévoile dans une bande-annonce de deux minutes centrée sur le personnage incarné par Robert de Niro.

L’acteur, habitué des films de Scorsese après Taxi Driver, Raging Bull ou Casino, y joue Franck Sheeran alias The Irishman, mafieux parmi les mafieux soupçonné d’avoir assassiné Jimmy Hoffa, le baron de la pègre et légendaire dirigeant syndicaliste, en 1975 à New York. Une fresque historique sur la mafia qui s’étale sur plusieurs décennies et que le cinéaste, spécialiste du genre, rêvait d’adapter au cinéma depuis une vingtaine d’années.

Au casting, on retrouve Al Pacino dans le rôle de Hoffa donc, mais aussi Joe Pesci (Les Affranchis, L’Arme fatale), Harvey Keitel, Anna Paquin, Ray Romano ou encore Bobby Cannavale, tous réunis devant la caméra du grand Scorsese pour ce qui serait le film le plus gros jamais produit par Netflix. La plateforme aurait ainsi investi entre 180 et 256 millions de dollars canadiens pour s’offrir le long-métrage du réalisateur.

Netflix a récemment annoncé que The Irishman sera présenté en avant-première mondiale le 27 septembre en ouverture du 57e festival du film de New York. Si aucune date de sortie officielle sur la plateforme n’a été fixée, il y a de fortes chances que le film soit disponible pour les 150 millions d’abonnés au courant du mois d’octobre, en pleine course aux Oscars.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

