Ce mois-ci, Netflix proposera The Goop Lab, une série de six épisodes de 30 minutes dans laquelle Gwyneth Paltrow et ses acolytes explorent divers sujets et tendances «bien-être», allant de la guérison énergétique à l’utilisation de drogues psychédéliques, en passant par la thérapie par le froid, les soins anti-âge et tout ce qui tourne autour du plaisir féminin.