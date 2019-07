Kevin Costner revient sur «The Bodyguard 2», dans lequel devait jouer la princesse Diana

Nous avons presque eu droit à une suite du film à succès The Bodyguard à la fin des années 1990. Kevin Costner devait reprendre le rôle du garde du corps Frank Farmer, cette fois-ci pour protéger une femme qui devait être interprétée par nulle autre que la princesse Diana.

«Le studio a aimé l’idée de faire un deuxième film [avec la princesse Diana]», a déclaré l’acteur dans un récent épisode de Couch Surfing, diffusé sur PeopleTV.

Malheureusement, Costner a reçu la première version du scénario la veille du décès de la princesse Diana, en août 1997.

Kevin Costner a affirmé avoir eu un excellent contact avec Diana, la décrivant comme «incroyablement gentille», mais aussi très nerveuse à l’idée de tourner les scènes dans lesquelles elle devrait embrasser l’acteur.

«Elle était un peu nerveuse, je pense, car sa vie était très gouvernée», a expliqué Kevin Costner.

L’acteur, producteur et réalisateur a pu entrer en contact avec la princesse Diana par l’entremise de Sarah Ferguson, duchesse d’York, qui s’était montrée très favorable à l’idée.

Costner avait d’abord révélé l’existence du projet dans une entrevue accordée à Anderson Cooper en 2012.

Considérant la fin tragique qu’a connue la princesse Diana et les nombreux parallèles que le premier film dressait entre la réalité des stars de la trempe de Whitney Houston et le personnage que celle-ci incarnait à l’écran, nous pouvons supposer que le film aurait levé le voile sur les aspects les plus difficiles avec lesquels une personnalité publique connue et vénérée mondialement doit composer sur une base quotidienne.

Sorti en 1992, The Bodyguard avait connu beaucoup de succès au box-office, cumulant des recettes de 411 millions de dollars à travers le monde - ce qui équivaudrait aujourd’hui à près de 670 millions de dollars.