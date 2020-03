«The Batman»: découvrez les premières images de la nouvelle Batmobile

Le réalisateur Matt Reeves (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes) a partagé, ce mercredi 4 mars, les premières images de la nouvelle Batmobile, qui sillonnera les rues de Gotham City dans The Batman l’an prochain.

Ces nouveaux clichés offrent également un meilleur aperçu du costume que portera Robert Pattinson dans le long-métrage.

En parlant du projet, Reeves avait indiqué que son intrigue mettrait davantage en valeur les qualités du Chevalier noir lui ayant valu le qualificatif de «meilleur détective du monde». Et l’apparence plus réaliste du bolide, nous renvoyant aux muscle cars de classiques du genre policier comme Bullitt (avec Steve McQueen) vient visiblement appuyer cette idée.