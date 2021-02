Québec déploie les tests rapides, mais privilégie celui qu'il a en moins grand nombre

MONTRÉAL — Québec déploie finalement les tests de dépistage rapide de la COVID-19, mais il y a un hic: celui qu’il privilégie, le ID NOW, est celui qu’il a en moins grande quantité.

Le ministère de la Santé a fait le point lundi sur la situation des tests rapides et a réaffirmé son manque de confiance face aux tests rapides antigéniques Panbio et BD Veritor, dont il a un million d’exemplaires et dont il attend livraison d’un autre million. Ce test rapide sera utilisé dans des conditions très précises, mais mis à l’épreuve dans les milieux où il n’y a pas d’éclosion, il donne jusqu’à 50 % de faux positifs et jusqu’à 30 % de faux négatifs.

“Autant le fabricant que le comité d’experts ne favorisent pas les tests antigéniques chez les personnes asymptomatiques qui n’ont pas eu de contacts à risque”, a expliqué la sous-ministre à la Santé, Marie-Ève Bédard.

Elle fait valoir qu’avec les patients infectés mais asymptomatiques, ce type de test devrait être administré au moins deux fois par semaine et idéalement aux deux jours pendant longtemps pour avoir le portrait juste. Or, les faux résultats négatifs “peuvent entraîner un relâchement des mesures sanitaires”. Les personnes qui ont un résultat négatif “minimisent alors l’apparition de symptômes et demeurent dans leur milieu alors qu’ils sont au maximum de leur contagion.”

“Celui-là, c’est un go!”

En contrepartie, le test rapide de détection des acides nucléiques ID NOW, qu’il privilégie, s’avère très fiable pour le dépistage, mais seulement dans le cas des personnes symptomatiques.

“Le ID NOW ne donne pas de faux positifs et donne très peu de faux négatifs”, explique Isabelle Goupil-Sormany, médecin spécialiste en santé publique au ministère. “Celui-là, nous sommes confortables à le déployer pour offrir un volume soutenu de tests. Il fonctionne bien à condition de l’offrir chez des personnes qui ont des symptômes depuis moins de sept jours. Celui-là, c’est un go!”

Québec ne détient toutefois qu’un stock de 200 000 de ces tests. Le ministère entend déployer une capacité de 2000 tests rapides ID NOW par jour d’ici deux semaines et de 8000 par jour au mois de mars.