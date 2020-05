La capacité de tests de dépistage de la COVID-19 sera augmentée considérablement dans les prochains jours au Québec, a annoncé vendredi le Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique du Québec. On passera ainsi de 6 000 tests par jour actuellement à 14 000 tests par jour à la fin de la semaine prochaine, a-t-il indiqué.

La stratégie présentée par le Dr Arruda doit permettre de porter un diagnostic plus précis sur la situation au Québec. Elle passe par un plan de dépistage plus massif, particulièrement dans les régions déjà très touchées. Le nouveau plan diagnostic sera donc «très agressif», a soutenu le Dr Arruda, notamment sur la partie nord-est de Montréal.

Les personnes travaillant dans le réseau de la santé, tout comme les personnes symptomatiques dans certains milieux, pourront ainsi être testées plus rapidement. La répartition des tests se fera en fonction de la présence de la maladie dans les différentes régions. Les régions «chaudes», a expliqué le Dr Arruda, recevront ainsi plus de tests que les régions «froides».

«Si on teste beaucoup plus, on va trouver plus de cas positifs, c’est ce qu’on souhaite», a prévenu le Dr Arruda.

Dès ce lundi 4 mai, une ligne téléphonique sera mise en place pour les personnes symptomatiques souhaitant être dépistées. Un rendez-vous devrait être alors disponible dans les 24 heures dans un Centre désigné de dépistage (CDD), a expliqué Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique. Les personnes ne pouvant être dirigées vers un CDD seront dirigées vers un Centre désigné d’évaluation (CDÉ).

Une nouvelle méthode devrait pouvoir être utilisée pour les tests, une méthode «par expectoration» plutôt que «par écouvillons». Cela dans le but d’éviter les problèmes d’approvisionnement liés aux écouvillons.

Plus de détails à venir.