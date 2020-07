Animaux de labo : les études bonnes pour la poubelle?

Les deux auteurs proposent un acronyme, STRANGE (Trappability and self-selection; Rearing history; Acclimation and habituation; Natural changes in responsiveness; Genetic make-up; and Experience) qui dénombre les biais les plus significatifs : la capture et l’auto-sélection ; l’historique d’élevage, l’acclimatation et l’adaptation ; les changements naturels de la réactivité ; la génétique et l’expérience.