Jacques Boissinot/La Presse canadienne Photo d'archives de Francois Legault et Simon Jolin-Barrette.

Le gouvernement caquiste instaurera le test des valeurs pour les immigrants souhaitant s’établir au Québec à compter du 1er janvier 2020.

Par contre, ce test ne fera pas partie des conditions pour obtenir la résidence permanente, comme le souhaitait au départ le premier ministre François Legault. Mais les ressortissants étrangers et les membres de leur famille devront obtenir une «attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises» pour obtenir leur certificat de sélection octroyé par le ministère de l’Immigration.

Comme on peut le lire dans la Gazette officielle du Québec, les ressortissants étrangers devront répondre correctement à un minimum de 75% des questions du test pour obtenir leur attestation d’apprentissage.

En cas d’échec, il sera possible de reprendre l’évaluation. Après deux échecs, ils pourront suivre un cours qui «portera notamment sur les valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne».

