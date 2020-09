Un test de dépistage rapide de la COVID-19 approuvé par Santé Canada

Spencer Platt via Getty Images Le test ID Now de l'entreprise Abbott fournit un résultat en moins de 13 minutes. (photo d'archives)

OTTAWA — Santé Canada a donné le feu vert à l’utilisation d’un test de dépistage rapide de la COVID-19.

Le ministère a annoncé, mercredi, avoir approuvé l’utilisation du test ID Now, développé par l’entreprise Abbott Diagnostics. La veille, le gouvernement Trudeau révélait avoir conclu une entente pour acheter huit millions d’unités.

Cette technologie est utilisée aux États-Unis depuis plusieurs mois déjà.

D’après ce que l’on peut lire sur le site web du fabricant, ce test fournit un résultat en moins de 13 minutes à l’endroit même où le prélèvement par écouvillon est effectué.

Mardi, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a précisé que l’entente prévoyait l’achat de 7,9 millions de tests de dépistage, incluant les écouvillons et les agents réactifs nécessaires, en plus de 3800 unités de l’appareil ID Now effectuant le processus d’analyse.

Ce contrat était conditionnel à l’approbation du test par Santé Canada — une autorisation rendue officielle mercredi.

Santé Canada dispose d’un pouvoir d’urgence lui permettant d’accélérer les procédures d’approbation de technologies de dépistage de la COVID-19.

L’agence fédérale a fait l’objet d’importantes pressions afin de permettre l’usage de tests rapides alors que la deuxième vague de contagion déferle sur le pays et que les Canadiens sont forcés d’attendre plusieurs jours avant de savoir s’ils sont atteints ou non de la maladie à coronavirus.