Juanmonino via Getty Images Le test par écouvillon nasopharyngé est la méthode la plus efficace pour dépister la COVID-19, mais plusieurs rapportent que la procédure est inconfortable. (Mise en scène).

«Je sais qu’il y a des parents qui se disent: “mon enfant n’ira pas le passer 10 fois” et je les comprends», déclarait récemment au HuffPost Québec la Dre Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste au CHU Sainte-Justine.

La procédure est toutefois - du propre aveu du ministère - «inconfortable». Et à l’approche de la saison du rhume et de la grippe, certains Québécois anticipent de devoir la subir (ou la faire subir à leurs jeunes enfants ) chaque fois qu’ils développeront une toux ou un mal de gorge pendant la saison froide.

Le dépistage à grande échelle est l’une des pierres angulaires du plan des autorités sanitaires pour se préparer à une possible deuxième vague de contamination au coronavirus cet automne. Or, le test de dépistage en rebute plusieurs. Une préoccupation à laquelle Québec se dit «sensible», sans toutefois être en mesure d’offrir une autre option pour le moment.

«Si on a des patients infectés, on peut manquer le diagnostic si on fait un écouvillonnage nasal ou de la gorge», explique-t-il. Des prélèvements nasaux faits sur des patients hospitalisés avec la COVID-19 au Québec ont même donné des résultats négatifs, alors que des prélèvements nasopharyngés réalisés la même journée étaient «fortement positifs», relate-t-il.

«Je ne suis pas sûr qu’il y ait grand chose de très révolutionnaire qui s’en vient», prévient Dr Raymond Tellier, médecin microbiologiste au CUSM et professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université McGill. Il explique que la méthode est «un standard pour la détection des virus respiratoires», et pas seulement le coronavirus.

Une décision qui tombe sous le sens, selon Dr Tellier. «C’est approprié qu’il y ait des jugements qui soient faits dans des cas particuliers», dit-il.

«Ça a un rôle à jouer. Je pense qu’il faut simplement que les cliniciens qui interprètent les tests se rappellent que ce n’est pas aussi sensible qu’un test nasopharyngé.» En cas de résultat négatif, ceux-ci devront donc porter une plus grande attention à l’historique d’exposition du patient, des symptômes s’il y en a et demander un nouveau test si un doute subsiste, explique-t-il.

La salive, «piste prometteuse»

Pour le Dr Tellier, l’option la plus intéressante est le test salivaire.

«C’est un échantillon qui est beaucoup plus facile à prélever et qui demande moins de matériel», souligne-t-il. On peut réaliser le prélèvement à l’aide d’un seul contenant de plastique stérile et l’échantillon n’a pas besoin d’être mélangé à un milieu de transport viral.

Plusieurs études ont démontré des résultats encourageants quant à son efficacité, mais le MSSS demeure prudent.

«Les résultats obtenus au Québec varient beaucoup d’un laboratoire à l’autre et le gouvernement ne peut proposer cette approche à l’heure actuelle. Nous tentons de mieux comprendre l’hétérogénéité de nos résultats avant d’en faire une recommandation», a déclaré au HuffPost Québec son porte-parole Robert Maranda.

Dr Tellier ajoute que la charge virale détectée dans la salive est moins élevée que dans le nasopharynx, ce qui pourrait compliquer le dépistage chez les personnes qui sont en train d’incuber la maladie.