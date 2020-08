Ce qu'il faut savoir avant de faire tester son enfant pour la COVID-19

Avant le test

Le test, qui nécessite l’insertion d’un écouvillon par la narine jusqu’à l’arrière de la gorge, est impressionnant et rend plus d’un adulte nerveux. Mais sans être agréable, il n’est pas douloureux, insiste Mme Morrissette. Et, surtout, il ne dure que 10 secondes.

«On leur dit qu’ici, on fait des expériences. On va mettre le petit q-tip dans leur nez, on va compter jusqu’à 10 et on va ramener tous les petits cacas de nez et on va faire des expériences dessus pour savoir si le virus est là», explique-t-elle.