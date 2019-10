9 terrasses chauffées pour rester dehors plus longtemps

Pas question de s’enfermer tout de suite. On prend un dernier verre à l’extérieur sur les terrasses chauffées de la métropole. Voici nos adresses favorites. LES OPTIONS CHICS William Gray

La terrasse de l’hôtel William-Gray est probablement celle qui offre la meilleure vue sur le Vieux-Port de Montréal et le fleuve. Jusqu’au 3 novembre, on peut en profiter dès le brunch et jusqu’en soirée sous les chauffe-terrasses avec une p’tite laine et un bon cocktail. Ça fait du bien à l’âme. 421, rue Saint Vincent, 8e étage, Montréal Marcus

Le chic restaurant du nouvel hôtel de luxe Four Seasons nous reçoit sur sa terrasse chauffée pour profiter des derniers rayons. On peut déguster les plats raffinés du chef new-yorkais Marcus Samuelsson mettant en valeur les fruits de mer et les produits d’ici, tout en jetant un oeil sur l’imposante fresque de Leonard Cohen, un verre de bulles à la main. 1440, rue de la Montagne, Montréal Leméac

Pas besoin de s’enfermer dans un bouchon sombre pour savourer une cuisine française réconfortante et authentique. Direction la terrasse quatre saisons du Leméac. On peut en plus y profiter d’un menu gastronomique à prix réduit (30$) passé 22h. 1045, avenue Laurier Ouest, Outremont Ristorante Beatrice

Envie d’un peu de raffinement à l’italienne? Passez par la terrasse du restaurant Beatrice, situé dans le Golden Square Mile. Leur somptueux jardin aux imposantes poutres de bois où virevoltent des centaines de lumières vaut le détour. Les cocktails sont soignés, le service plus que courtois et les plats élégants et gourmands. 1504 rue Sherbrooke Ouest, Montréal PLUS «DÉCONTRACT» L’Abreuvoir

L’Abreuvoir n’est pas devenu une institution pour rien. Le bar qui célèbre son 10e anniversaire du 7 au 13 octobre prochain a la terrasse la plus festive en ville. Grande, chauffée et toujours animée, on y passe à coup sûr un bon moment entre amis, et ce, depuis déjà dix ans. En prime, le prix du pichet est plus que raisonnable! 403, rue Ontario Est, Montréal Riverside St-Henri

Riverside St-Henri/Facebook

Jusqu’au 2 novembre, on pourra profiter de la très conviviale terrasse chauffée du Riverside, avec pitou ou non. Et quand il fait trop frette, on peut rentrer en dedans pour danser jusqu’aux petites heures du matin. 5020, rue St-Ambroise, Montréal Pub le Saint-Élisabeth

La terrasse du St-Eli étant située entre quatre murs, il n’y a pas de vent ici. En plus, il y a plusieurs chauffe-terrasses. Raison de plus d’aller y prendre une bière avant les premiers flocons! 1412, rue Sainte Élisabeth, Montréal Le Plan B

Aventurez-vous à l’arrière de l’établissement pour y retrouver une sympathique terrasse enveloppée de verdure et chauffée. Un petit nid où se réfugier pour le 5à7. 327, Mont-Royal Est, Montréal Grenade