Jusqu’où l’employeur peut-il aller pour contrôler votre tenue vestimentaire?

«Non, il faudrait que les règles - autrement dit la politique de l’entreprise sur le sujet - soient établies et présentées en amont et qu’elles soient uniformes pour tous les employés. »

«Oui, mais la compagnie doit avoir des objectifs légitimes et importants - c’est le terme consacré - et qui sont: enjeux de sécurité, hygiène, salubrité, image par rapport à la clientèle et l’image corporative. Et que cette politique porte le moins possible atteinte aux droits fondamentaux des salariés.»

Si l’employé refuse de se conformer?

« Il y a une règle fondamentale et qui est à la base du droit du travail qui est: obéir d’abord, se plaindre ensuite. Exemple: si un employé met un jeans et qu’on lui dit qu’il ne peut pas, s’il récidive le jour d’après il peut s’exposer à une suspension. S’il réitère, il peut se faire congédier. Mais l’interdiction du port du jeans doit être justifiée par la compagnie par les objectifs légitimes et importants exposés plus tôt.»

Chaque compagnie peut-elle agir comme elle le veut?

«Oui, mais elle ne peut pas bannir certains vêtements ou apparences de certaines personnes, et cela doit être fondé sur les principes de départ (les objectifs légitimes et importants et que cette politique porte le moins possible atteinte aux droits fondamentaux des salariés).»

Prenons ce cas: des serveuses devaient porter une mini-jupe, un chemisier ou un chandail moulant. L’employeur avait demandé à l’une d’entre elles de déboutonner son chemisier pour faire le service; celle-ci s’était même ultimement fait congédier parce que sa poitrine n’était pas assez volumineuse. Le Tribunal des droits de la personne a condamné l’employeur et indiqué que le « fait d’exiger qu’une femme ait de gros seins ou qu’elle soit vêtue de façon à dévoiler son corps pour conserver son emploi correspond tout à fait à la définition de la discrimination, telle qu’énoncée à l’article 10 de la Charte... » Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Beaublanc inc. (1999) R.J.Q. 1875 (TDP).