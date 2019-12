Comment bien porter les paillettes pour les Fêtes?

Edward Berthelot via Getty Images

Que serait Noël sans paillettes dorées, argentées, multicolores ou tout simplement noires? Ça serait moins festif !

On en trouve partout et à tous les prix, mais point trop n’en faut. Comment bien porter cette tendance sans finir par trop flasher pour vos partys de fin d’année? Voici les conseils d’une pro, Florence O.Durand, styliste de renom.

Des paillettes: en total look ou pas?

«Si on veut y aller pour un total look (top et pantalon) ou une robe, il serait idéal de ne pas y agencer d’accessoires à paillettes, donc de garder le reste plutôt sobre. Mais de toute évidence, il faut s’attendre à une entrée bien remarquée! J’adore le studio Halpern pour inspiration, ils m’ont vraiment fait découvrir et apprécier la paillette dans tout ses états.»

Site Halpern

Paillettes dorées, argentées, noires...?

«Pour la couleur, c’est vraiment selon nos goûts. Moi, j’aime particulièrement les mini paillettes et moins les paillettes mates. Je ne suis pas fan non plus des versions réversibles, elles sont souvent moins haut de gamme.»

Quelle est la parfaite silhouette à paillettes?

«Il n’y a pas de silhouette parfaite, mais j’ai un faible pour les pantalons à jambes évasées. Je dirais que le plus important est de choisir un modèle qui convient le mieux à notre silhouette. Il y a aussi des modèles plus simples que d’autres à porter. Par exemple, une petite robe droite qui convient à tout le monde.»

Site Zara Pantalon évasé Zara: 45,90$

Et les accessoires?

«Les accessoires, c’est l’idéal si on veut un look festif sans avoir à porter la paillette. Une chaussure ou un sac à main et le tour est joué! Évitez les boucles d’oreilles et colliers avec paillettes, l’effet est souvent cheap.»

Mauricio Santana via Getty Images

Ton conseil de pro?