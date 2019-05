Les deux looks les plus surréalistes du Met Gala 2019

On en aurait des dédoublements de vision juste à revoir les looks d’Ezra Miller et Jared Leto. Tous deux décrochent la palme des tenues les plus surréalistes lors de cette édition du Met Gala 2019. Non, vous n’avez pas de problèmes de vue.

Le maquillage illusion d’optique d’Ezra Miller signé de l’artiste maquilleuse Mimi Choi est tout simplement incroyable. Quant à Jared Leto, où donner de la tête, hein?!

Les deux comédiens ont joué sur le surréalisme pour illustrer cette thématique «Camp» sans limite puisqu’inspirée de l’essai de Susan Sontag en 1964, qui définit le camp comme «l’amour du non naturel: de l’artifice et de l’exagération».