Les tenues les plus spectaculaires des VMAs 2019

C’est lundi 26 août que s’est déroulée la fameuse cérémonie des MTV Video Music Awards 2019, qui a récompensé les grands noms de la musique.

C’est au Prudential Center, dans le New Jersey, aux portes de New York que nous avons vu défiler une brochette de stars assez dévêtues pour certaines, et pour d’autres pas mal spectaculaires!

Parmi les noms qui nous ont éblouis sur le tapis rouge: Taylor Swift (pour son grand retour) , les soeurs Gigi et Bella Hadid, Adriana Lima, Camila Cabello et Shawn Mendes (en couple), pour ne citer qu’elles.

Ariana Granda a décroché le MTV VMA de l’artiste de l’année; Lil Nas et Billy Ray Cyrus, le prix de la chanson de l’année pour « Old Town Road » - Camila Cabello et Shawn Mendes ont été consacrés duo de l’année pour « Senorita ».

Ci-dessous, voici les plus beaux looks de cette édition.