Regain de tensions à Kanesatake et à Oka

MONTRÉAL — Près de 30 ans après la crise d’Oka, des tensions réapparaissent dans cette communauté du lac des Deux-Montagnes à propos des intentions d’un propriétaire foncier de restituer des terres aux Mohawks de Kanesatake dans la pinède qui avait été le théâtre d’un affrontement meurtrier à l’été 1990.

Des centaines de personnes ont rempli mercredi soir une église de cette petite localité au nord-ouest de Montréal pour discuter de la restitution aux Mohawks, par un promoteur privé, d’une partie de la pinède, dans le cadre du programme fiscal de «dons écologiques» du gouvernement fédéral.

Le maire d’Oka, Pascal Quevillon, a déclaré que sa communauté souhaitait discuter avec le gouvernement fédéral de ce transfert proposé, qui inquiète aussi ses concitoyens, selon lui. Sans la souhaiter, M. Quevillon craint une nouvelle crise d’Oka qui serait cette fois menée par des résidents inquiets des empiètements autochtones sur leur territoire.

Ses commentaires ont suscité des critiques de certains résidents d’Oka, qui estiment que la rhétorique incendiaire de leur maire ne contribue guère à améliorer les relations de bon voisinage avec les Mohawks. Le grand chef de Kanesatake, Serge Simon, se dit aussi préoccupé par les propos du maire d’Oka, qui s’appuient selon lui sur la désinformation.

Mais le maire Quevillon en a remis, affirmant qu’on retrouvait à Kanesatake des dépotoirs illégaux et des «cabanes à cannabis et à cigarettes», et qu’il ne voulait pas de cela dans sa ville.

«Manque de respect»

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a déploré la sortie du maire d’Oka. Selon lui, les commentaires de Pascal Quevillon «manquent de respect et de compréhension, qui sont nécessaires à la réconciliation».

«La réconciliation est extrêmement importante pour le Canada et les Canadiens. Elle nécessite que l’on relève des défis très difficiles liés à leur poids historique, a déclaré le premier ministre. La seule façon de progresser est de miser sur un partenariat respectueux et le dialogue. Nous espérons que toutes les parties impliquées à Oka s’engageront dans un dialogue respectueux et construction qui nous permettra de progresser pour le plus grand bénéfice de tous.»